Pique: "Neymar weiß nicht, was er machen soll"

Neymar müsse Prioritäten setzen, so Pique. "Will er mehr Geld verdienen oder mehr Titel gewinnen?" Er werde dem Olympiasieger gemeinsam mit anderen Barca- Stars wie Lionel Messi "dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen", meinte der Abwehrmann.

Foto: AFP

Kurioser PSG- Plan

Unterdessen berichtete die katalanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" von einem abenteuerlichen Plan, wie PSG den Neymar- Transfer angeblich finanzieren will. Demnach soll der Offensivspieler die Ausstiegsklausel von 222 Millionen Euro selbst bezahlen, weil der Pariser Klub sonst Probleme mit den Financial- Fair- Play- Regeln der UEFA bekommen könnte. Im Gegenzug dazu würde er von PSG- Eigentümer "Qatar Sports Investment" zum Botschafter der WM 2022 in Katar ernannt werden und soll dafür rund 300 Millionen Euro einstreifen.