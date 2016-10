Pinturault unschlagbar! Hirscher rast auf Platz 2

Pinturault feierte seinen insgesamt 16. Weltcupsieg. Rang drei ging an den Deutschen Felix Neureuther (+1,37).

Foto: GEPA

Roland Leitinger, Philipp Schörghofer und Christoph Nösig schafften es leider nicht unter die Top 15.

Ergebnisse des Herren- Weltcup- Riesentorlaufs in Sölden:

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:14,01

2. Marcel Hirscher (AUT) 2:14,71 +00,70

3. Felix Neureuther (GER) 2:15,38 +01,37

4. Zan Kranjec (SLO) 2:15,45 +01,44

5. Ted Ligety (USA) 2:15,66 +01,65

6. Thomas Fanara (FRA) 2:15,68 +01,67

7. Justin Murisier (SUI) 2:15,79 +01,78

8. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:15,93 +01,92

9. Mathieu Faivre (FRA) 2:15,94 +01,93

10. Luca de Aliprandini (ITA) 2:16,13 +02,12

11. Andre Myhrer (SWE) 2:16,14 +02,13

12. Benedikt Staubitzer (GER) 2:16,15 +02,14

13. Carlo Janka (SUI) 2:16,19 +02,18

14. Victor Muffat- Jeandet (FRA) 2:16,24 +02,23

15. Matts Olsson (SWE) 2:16,30 +02,29

16. Gino Caviezel (SUI) 2:16,39 +02,38

17. Marco Odermatt (SUI) 2:16,42 +02,41

18. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:16,44 +02,43

19. Stefan Luitz (GER) 2:16,45 +02,44

20. Roland Leitinger (AUT) 2:16,52 +02,51

21. Florian Eisath (ITA) 2:16,58 +02,57

22. Philipp Schörghofer (AUT) 2:16,61 +02,60

23. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:16,78 +02,77

24. Roberto Nani (ITA) 2:16,86 +02,85

25. Marcus Sandell (FIN) 2:16,88 +02,87

26. Steve Missillier (FRA) 2:16,91 +02,90

27. Fritz Dopfer (GER) 2:17,26 +03,25

28. Christoph Nösig (AUT) 2:17,54 +03,53

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Stefan Brennsteiner (AUT); u.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 34. Vincent Kriechmayr - 41. Manuel Feller - 44. Christian Hirschbühl - 48. Marco Schwarz - 61. Marcel Mathis (alle AUT), out im 2. Durchgang: Kjetil Jansrud (NOR), Tim Jitloff (USA), Manfred Mölgg (ITA)