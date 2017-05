"Pinkelnder Mops" sorgte für Aufregung in New York

Das kleine Mädchen - furchtlos, selbstbewusst, die Hände in die Hüften gestemmt - bietet dem großen Bullen im wahrsten Sinne des Wortes die Stirn. Die Rede ist natürlich von zwei Bronze- Statuen an der New Yorker Wall Street.

Respektlose Geste?

Eine dritte, weit kleinere Figur gesellte sich Anfang dieser Woche zu ihnen. Der New Yorker Künstler Alex Gardega - wütend über die "Fearless Girl"- Statue - stellte kurzerhand seine eigene Figur auf: Für wenige Stunden stand ein kleiner, schlampig gefertigter Hund mit angehobenem Hinterbein neben dem Mädchen. Der "Pissing Pug" pinkelte symbolisch gegen das Bein des Mädchens - laut Gardega hätte dieses nämlich nichts mit Feminismus zu tun und wäre eine respektlose Geste gegenüber Arturo Di Modica, dem Künstler des Bullen.

Das "Fearless Girl" ist ein Symbol, sich der Angst und Macht zu stellen Foto: twitter.com/Zaid Amashehâ00F

"Habe bewusst schlampig gearbeitet"

Um seiner Meinung Ausdruck zu verleihen, hätte Gardega bewusst schlampig gearbeitet: "Ich wollte den Hund ausdrücklich schlecht aussehen lassen um die Mädchen- Figur zu degradieren. Genau so wie sie den Bullen degradiert." Inzwischen wurde der "Pissing Pug" wieder entfernt. Gardega ist nicht der einzige, der gegen die Aufstellung des "Fearless Girl" der amerikanischen Bildhauerin Kristen Visbal ist - auch Di Modica selbst protestierte dagegen. Die neue Statue verletze seine Copyright- Rechte und sei außerdem heuchlerisch.

Der "Pissing Pug" wurde inzwischen entfernt. Foto: twitter.com/NastyWomenofNPS

Bürgermeister: "Symbol, sich der Angst zu stellen"

Heuchlerisch deshalb, weil die Figur von "zwei männlich dominierten kapitalistischen Riesen- Unternehmen" aufgestellt wurde. Und das, obwohl sie für Frauen in Führungspositionen stehen soll. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio bezeichnete das "Fearless Girl" als "Symbol, sich der Angst zu stellen, sich der Macht zu stellen". In Richtung Di Modica sagte er "Männer, die nicht wollen, dass Frauen wichtige Plätze einnehmen, sind genau der Grund, weshalb wir das 'Fearless Girl' brauchen."

Bulle "Symbol der Männlichkeit"

Den berühmten "Charging Bull" kennt man von Fotos oder aus dem letzten New York- Urlaub - er symbolisiert durch seine angriffsbereite Haltung den aggressiven finanziellen Optimismus und Erfolg der Wall Street. Für Künstler Arturo Di Modica ist er auch Symbol der Männlichkeit und des Mutes. Vielleicht stört er sich deshalb so sehr an der Statue des kleinen Mädchens?

Aufschrei in den Sozialen Medien

Gegen den "Pissing Pug" wiederum gab es ebenfalls große Proteste - vor allem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ließen New Yorker ihrem Frust freien Lauf. "Wenn Männer von Frauen eingeschüchtert werden, pinkeln sie auf sie", schreib eine Nutzerin. Jemand anderes postete "Das männliche Ego ist so fragil. Ihr tut mir leid." Es fanden sich aber auch Anhänger der neuesten Statue: "Das ist eine tolle Antwort auf diesen ganzen 'Fearless Girl'- Unsinn", postete ein Mann auf Twitter.