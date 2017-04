Pilz über Erdogan- Spitzel: "Regierung tut nichts"

"Der Innenminister tut nichts", äußerte sich der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz am Donnerstag erneut entrüstet zur Causa Erdogan- Spitzel in Österreich. So sieht er eine "Mitschuld" der Bundesregierung am deutlichen Sieg des "Ja"- Lagers von Präsident Recep Tayyip Erdogan beim türkischen Verfassungsreferendum in Österreich.