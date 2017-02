Pilz deckt auf: So greift Erdogan Österreich an!

Das Szenario: "Provokateure mischen sich so wie vergangenen Sommer in Wien unter die friedliche türkische Wohnbevölkerung, um bei Demos Stimmung gegen Österreich und die EU zu machen!" Nach einem Jahr Intensiv- Recherche von Ankara bis nach Berlin sowie dank sensibelster Nachrichtendienst- Info, fasst der grüne Sicherheitssprecher seinen Vorwurf glasklar zusammen: Der türkische Präsident will bei uns und in Deutschland Erdogan- Brückenköpfe installieren.

"Imame werden als Spione eingesetzt"

Konkret will er mit der Androhung von neuen Gewaltdemos Druck auf die europäische Politik ausüben. "Deshalb werden via Ankara Moscheen bei uns kontrolliert, Imame als Spione eingesetzt, Aufrufe zum Spitzelwesen verbreitet und vor allem Unsummen an Geld in muslimische Institutionen in Österreich gesteckt", prangert Pilz die Strategie an.

Die Fäden der Unruhestifter werden von Hunderten Geheimagenten des türkischen Nachrichtendienstes MIT gezogen und laufen oft in türkischen Botschaften zusammen. Ziel der Offensive: Mit der Androhung aggressiver Massendemos sollen Erdogan- Kritiker mundtot gemacht werden. Am Freitag will Pilz Österreichs Politik mit weiteren Fakten bei einer Pressekonferenz wachrütteln. krone.at berichtet.

Christop Matzl, Kronen Zeitung