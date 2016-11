Pilot meldet Totalversagen: "Kein Treibstoff mehr"

Zwölf Minuten dauert der Mittschnitt, den kolumbianische Medien am Mittwoch veröffentlichten. Zunächst bat der Pilot den Kontrollturm am Airport von Medellin darum, wegen "Treibstoffproblemen" bei der Erteilung der Landegenehmigung bevorzugt zu werden. Dann wird es immer dramatischer: "Vectores, Vectores, Senorita", ruft der Pilot. Offenbar funktioniert die Elektronik im Flugzeug nicht mehr, der Pilot braucht für die Landung die Navigationsdaten vom Tower.

"Freie Piste. Regen auf der Oberfläche, Lamia 933, die Feuerwehr ist in Bereitschaft", wird dem Piloten mitgeteilt. Dann: "Das Radarsignal ist verloren, habe es nicht mehr. Teilen Sie jetzt den Kurs mit." Nachdem dies erfolgt ist und das Flugzeug nur mehr wenige Kilometer von der Landebahn entfernt ist, bricht der Kontakt ab. "Welche Höhe haben Sie jetzt?", fragt die Fluglotsin. Keine Antwort. "Lamia 933, Position?" 71 Menschen sterben bei dem Absturz, sechs weitere überleben.

Pilot hat angeblich auf Tankstopp verzichtet

Bolivianische Medien hatten zuvor unter Berufung auf den Vertreter der Fluggesellschaft Lamia, Gustavo Vargas, berichtet, das Flugzeug hätte zwischen dem Start im bolivianischen Santa Cruz und der Landung im kolumbianischen Medellín noch einmal in Bogota zwischenlanden und tanken müssen. Der Pilot sei aber der Meinung gewesen, dass der Treibstoff reiche.

Spieler des Erstligisten Chapecoense unter den Opfern

Die Chartermaschine vom Typ Avro RJ85 war in der Nacht zum Dienstag in den Bergen im Nordwesten Kolumbiens abgestürzt. An Bord der Maschine war fast die gesamte Mannschaft des brasilianischen Fußball- Erstligisten Chapecoense. Die Sportler waren auf dem Weg zum Hinspiel des Finales um den Südamerika- Cup gegen den kolumbianischen Rivalen Atletico Nacional. Nur sechs Menschen überlebten das Unglück, darunter drei brasilianische Fußballspieler.

