Pilot klettert unverletzt aus Helikopter- Wrack

Bei routinemäßigen Holzarbeiten in Vorarlberg ist am Dienstagvormittag ein Pilot in seinem Hubschrauber zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Wie durch ein Wunder blieb der 40- Jährige unverletzt. Nur der Helikopter ist ein Totalschaden - Kostenpunkt: Rund eine halbe Million Euro.