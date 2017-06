Philippinien: Militär tötet zehn eigene Soldaten

Ein schwerer Irrtum der philippinischen Luftwaffe hat in zehn Soldaten das Leben gekostet. Der Angriff galt eigentlich islamistischen Rebellen auf der stark umkämpften Insel Mindanao. Der Verteidigungsminister Delfin Lorenzana sagte dazu am Donnerstag: "Das ist traurig. Aber manchmal passiert so etwas."