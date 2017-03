Pflegeheimbewohner (79) in Badewanne verbrüht

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" am Mittwoch berichtete, solle nun eine Obduktion die genaue Todesursache klären. Untersucht werde, ob die Verbrühungen damit in Zusammenhang stünden. "Ein Zusammenhang ist sehr naheliegend", so die Staatsanwaltschaft Halle. Der Vorfall habe sich bereits am 21. Februar ereignet.

Mann war halbseitig gelähmt und konnte nicht mehr sprechen

Die Mitarbeiterinnen legten laut der Zeitung den Bewohner zuerst in eine Wanne, drehten das Wasser auf und verließen dann den Raum. Das Wasser, schrieb die Zeitung weiter, sei viel zu heiß gewesen. Da der Mann nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt war und nicht mehr sprechen konnte, habe er sich laut der Zeitung auch nicht bemerkbar machen können. Als die Pflegerinnen endlich bemerkten, dass das Wasser zu heiß war, hoben sie den wehrlosen Patienten aus der Wnne. Sie wickelten den Mann in Decken und legten ihn in sein Bett. "Kurze Zeit später zeigten sich deutliche Rötungen und Schwellungen am Körper des 79- Jährigen", zitierte die Zeitung en Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle. Der Mann starb am Montag dieser Woche.

Mitarbeiterinnen wurden gekündigt

Die Staatsanwaltschaft geht laut eigener Aussage nicht davon aus, dass der 79- Jährige die Wassertemperatur selbst erhöht hat. Für den Heimbewohner scheint die Schuldfrage jedenfalls geklärt zu sein - er hatte am Dienstag die beiden Mitarbeiterinnen entlassen.