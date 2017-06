"Pferdeflüsterer" Monty Roberts in Hofreitschule

Ein wohl einzigartiges Event erwartet Pferdefreunde am 2. Juli in der Spanischen Hofreitschule: Monty Roberts, der weltberühmte und für seine gewaltfreie Methode bekannte Pferdetrainer, tritt erstmals in der historischen Winterreitschule auf. Diese einmalige Verbindung von klassischer Reitkunst und modernen, auf Kommunikation basierenden Trainingsmethoden dürfte nicht nur Tierfreunde in ihren Bann ziehen ...