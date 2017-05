Pfeifenberger sauer: "Das war eine Frechheit!"

Pfeifenberger platzte nach dem Schlusspfiff der Kragen: "Wir haben die Partie selbst verspielt. Man hat nie gemerkt, dass die Mannschaft miteinander versucht, sich entgegenzustemmen." Der WAC liegt vier Zähler vor Ried auf Platz acht.

Foto: GEPA

"Ich bin normalerweise nicht einer, der auf die Mannschaft hinhaut, aber wenn die Spieler ihr eigenes Süppchen kochen wollen, ist das total fehl am Platz. Jetzt brennt es wirklich", erklärte Pfeifenberger wütend und ist sich der Abstiegsgefahr bewusst: ""Jetzt wird es bitter ernst. Jeder von uns muss sich nun auf die richtigen Werte besinnen, um die es im Fußball geht. Das ist das Um und Auf. Alles andere ist Disziplinlosigkeit."

So spannend war der Abstiegskampf in der österreichischen Bundesliga schon lange nicht mehr. In der nächsten Runde treten die Wolfsberger auswärts gegen die Admira an.