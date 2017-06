Pfefferspray- Angriff in Lugner City - 8 Verletzte

Brennende Augen, Atemnot, Brechreiz - insgesamt acht Verletzte hat Dienstagnachmittag eine Pfefferspray- Attacke in einem Elektronik- Fachmarkt in der Wiener Lugner City gefordert. Der Angreifer war zuvor mit einem Mitarbeiter des Shops in Streit geraten, im Eingangsbereich versprühte der 33- Jährige dann das Reizgas.