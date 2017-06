Pfau zertrümmert edle Weine und Liköre

Es klingt wie der Anfang eines Witzes: "Ein Pfau geht in einen Weinladen ..." Was jetzt in Arcadia passiert ist, ist aber weniger witzig - obwohl der Shopmanager Rani Ghanem (21) den teuren Zwischenfall mit Humor nimmt: "Ich sagte: 'Was du kaputt machst, musst du auch bezahlen.' Aber das Tier hörte nicht auf mich."

Zuerst verhielt sich die Pfauhenne sehr unauffällig, Ghanem bemerkte sie gar nicht. Erst als ein Kunde nach "el pollo", spanisch für "das Huhn", fragte, wurde ihm bewusst, dass er einen ungebetenen Besucher hatte. Sogleich versuchte er, diesen nach draußen zu geleiten - doch der Vogel weigerte sich. Er erschreckte sich, flog auf Ghanem zu und landete auf einem Regal. Dann war es Ghanem, der sich erschreckte.

"Großes Chaos" vorprogrammiert

Bald darauf war ein Mitarbeiter des Tierschutzes zur Stelle - ausgerüstet mit Handschuhen und einem Fangnetz. Und da nahm die Geschichte ihren Lauf: Die aufgescheuchte Pfauendame sprang auf eine Weinflasche. "Das war der Zeitpunkt, an dem mir klar wurde, dass das ein großes Chaos werden wird", sagte der 21- Jährige. Und er sollte recht behalten.

"Je öfters der Mann vom Tierschutz versuchte, das Tier einzufangen, desto aufgebrachter wurde es", beschrieb Ghanem, dessen Familie das Unternehmen seit Jahren führt, die Situation. Es kam der Zeitpunkt, an dem der Pfau einfach in mehrere Flaschen "eintauchte". Eine dieser Flaschen konnte vom Tierschutz - mehr zufällig als geplant - mit dem Netz eingefangen werden. Gleichzeitig prallte der verängstigte Vogel gegen ein Regal und ein Dutzend Flaschen krachten zu Boden.

Ende gut, alles gut

Obwohl 500 Dollar Schaden angerichtet wurden, endete alles gut. Verletzt wurde niemand, auch nicht die Pfauendame. Sie kam mit einem Schrecken davon und wird im Arborteum und Botanischen Garten des Los Angeles County ausgesetzt. Pfaue sind eine in Kalifornien streng geschützte Tierart, alleine das Füttern der königlichen Tiere wird mit bis zu 1000 Dollar Geldbuße bestraft.