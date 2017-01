Petzner gesteht: "Alles mit Landesgeldern bezahlt"

Paukenschlag im Prozess gegen die politischen Erben Jörg Haiders am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt: Stefan Petzner hat in der Causa rund um die BZÖ- Wahlbroschüre ein überraschendes Geständnis abgelegt. Er übernehme die Verantwortung für die Gestaltung von Broschüre und Film, sagte Petzner. Er habe auch gewusst, dass das Ganze mit Landesgeld bezahlt werden sollte, meinte Petzner bei seiner Befragung durch Richter Christian Liebhauser- Karl. Er selbst habe mit der Finanzierung aber nichts zu tun gehabt, betonte er.