Petsos jetzt bei Rapid? Wieder Sky- Falschmeldung!

Während Sky heute vermeldet, dass der Transfer von Thanos Petsos von Werder Bremen zurück zu Rapid fix sei, gibt es dazu wieder ein Dementi von Rapid! Wie schon in der Vorwoche sei die Meldung von Sky falsch. Ja, es gibt Interesse am Griechen, aber die Entscheidung würde frühestens am Mittwoch fallen, eher am Donnerstag, so Sportchef Fredy Bickel. Zumal es auch noch andere Kandidaten gibt, mit denen verhandelt wird.