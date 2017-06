Peter Pilz in "ZiB 2": "Eigene Liste eine Option"

"Bei mir steht derzeit der Eurofighter- U-Ausschuss im Mittelpunkt. Erst wenn das erledigt ist, werde ich darüber nachdenken", so Pilz in der "ZiB 2". Er habe Tausende Mails erhalten, viele Menschen würden ihm sagen, "wir brauchen eine neue Partei." "Ob was Neues möglich ist - das sehen wir in drei Wochen", sagte das grüne Urgestein.

Erst in drei Wochen wolle er entscheiden, ob er bei den Wahlen mit einer eigenen Liste antreten werde, erklärte Pilz. Die Menschen hätten von den Altparteien die Nase voll, Österreich sei diesbezüglich kein Einzelfall. "Das Wichtigste ist, dass eine Chance besteht, eine schwarz- blaue Regierung zu verhindern. Dann ist das eine große Herausforderung, der ich mich stellen werde", so der populäre grüne Aufdecker, der am Donnerstag zu Gast im krone.at- Livetalk sein wird.

Grüne sind "mittlerweile eine Altpartei"

Leider sei seine "grüne Partei mittlerweile eine Altpartei geworden". Es sei ein schwieriger Abschied von den Grünen, denn er sich nicht gewünscht habe. Beim Bundeskongress in Linz sei "Glückspiel mit dem Wahlrecht" betrieben worden. Aber er wolle die so entstandene Freiheit nun nutzen. Vorerst lässt Pilz, der sich eine pragmatische Politik jenseits von Parteilinien wünscht, von Vertrauten und Freunden sämtliche Voraussetzungen prüfen. Und auch Geld für einen eigenen Wahlkampf soll schon vorhanden sein, berichten Insider.

Gewisse Sympathien für eine Liste Pilz signalisierten unterdessen einige, bei der Listenerstellung ebenfalls nicht mehr zum Zug gekommene grüne Abgeordnete. Zumindest mit ihren Unterschriften beim Antreten könnten sie Pilz unterstützen: "Theoretisch könnte ich mir viel vorstellen", meinte etwa der nicht mehr antretende Grüne Karl Öllinger auf Anfrage. Noch sei es aber nicht so weit. Pilz' Überlegungen finde er angesichts des Zustands der Grünen jedenfalls zu begrüßen.

Es scheint, als gebe es für den Aufdecker- Star Pilz auch ein politisches Leben nach den Grünen ...