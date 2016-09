Peter Pacult vor Trainer- Comeback im Unterhaus

Pacult soll dem ehemaligen Austria- und Rapid- Spieler Günter Schießwald nachfolgen, der vor kurzem beim SV Striepfing zurücktrat. Die Weinviertler rangieren aktuell auf Rang acht in der 1. NÖN- Landesliga.

Und der Kader des SV Striepfing ist prominent besetzt: Unter anderem stehen dort Ex- Bundesliga- Profis wie Rene Schicker, Ingo Klemen oder Bernhard Schachner unter Vertrag.

Und die Niederösterreicher möchten den Aufstieg in die Regionalliga Ost schaffen. Seit dem Rücktritt von Schießwald befindet sich der Klub auf der Suche nach einem Nachfolger. "Der dürfte noch in dieser Woche feststehen", so Obmann Thomas Schuller.