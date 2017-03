Peter Fill schnappt Jansrud Abfahrtskristall weg

Peter Fill hat wie im Vorjahr die Abfahrts- Spezialwertung im Ski- Weltcup der Herren gewonnen. Der Südtiroler überholte beim letzten Rennen in Aspen mit Platz zwei den Norweger Kjetil Jansrud, der nur Platz elf belegte. Der Sieg ging mit Dominik Paris ebenfalls an einen Südtiroler. Er triumphierte mit 8 Hundertstel Vorsprung und holte auch den dritten Platz in der Disziplinenwertung.