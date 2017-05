Pestizid: EU will Glyphosat- Zulassung verlängern

Es hat massive negative Einflüsse auf die Artenvielfalt, wird als Unkrautvernichter eingesetzt, sein Einsatz ist schwer umstritten - und dennoch plant die EU- Kommission das Pflanzengift Glyphosat für weitere zehn Jahre in Europa zuzulassen. Es handle sich dabei zunächst um einen Vorschlag, sagte eine Kommissionssprecherin am Mittwoch. Nun müssten Diskussionen mit den EU- Mitgliedsstaaten geführt werden. Man strebe eine Lösung an, die die größtmögliche Unterstützung habe.