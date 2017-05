Peschorn hätte Darabos- Vergleich "nicht empfohlen"

Am Mittwoch haben die mit Spannung erwarteten Zeugenbefragungen im zweiten Eurofighter- Untersuchungsausschuss begonnen. Als erstes Beweisthema wurde der 2007 geschlossene Vergleich von Ex- Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) mit EADS (heute Airbus) behandelt. Wolfgang Peschorn zeigte sich "unglücklich" über den Vergleich. "Ich hätte ihn nicht empfohlen", so der Chef der Finanzprokurator.