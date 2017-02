Personen im Hoch, Parteien am Tiefpunkt

In der Grazer Gemeinderatswahl siegte die ÖVP, weil sie einen populären Bürgermeister hat. Für die KPÖ gab es 20 Prozent der Stimmen, da deren Chefin als glaubwürdig gilt. Im Gegensatz dazu blieben die Spitzenkandidaten von FPÖ, Grünen und SPÖ farblos bis unbekannt und prompt war das Wahlergebnis für ihre Parteien sehr bescheiden. Geht es also in der Politik lediglich um Personen?