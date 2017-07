Perseiden lassen Sternschnuppen zur Erde regnen

Die Sternschnuppen der Perseiden sind alljährlich zu sehen, wenn die Erde die Bahn der Staubspur von 109P/Swift- Tuttle (Bild unten), der in einer elliptischen Bahn um die Sonne kreist, kreuzt. Der Komet wurde am 16. Juli 1862 von Lewis A. Swift und drei Tage später von Horace Parnell Tuttle unabhängig voneinander entdeckt.

Der Komet 109P/Swift-Tuttle Foto: NASA/Gerald Rhemann

Ein Teil der winzigen Teilchen gelangt dabei in die Erdatmosphäre und verdampft dort in circa 100 Kilometer Höhe durch die Reibung schlagartig. Dabei wird die Luft hinter den Meteorioden ionisiert, was zu jenen Leuchterscheinungen führt, die als Meteore oder Sternschnuppen bezeichnet werden. Weil die Staubspur des Kometen nicht überall gleich ist und die Dichte der Partikel daher variiert, sind auch die Meteoroiden- Erscheinungen von Jahr zu Jahr unterschiedlich.

Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde

Heuer sollen in der Nacht auf den 13. August die meisten Sternschnuppen zu beobachten sein. Der Anstieg zum Maximum geschieht langsam, sodass bereits in den nächsten Tagen vereinzelt Sternschnuppen beobachtet werden können. Nach dem Maximum können Meteoroiden der Perseiden vereinzelt noch bis fast Ende August gesichtet werden. Die beste Zeit ist jene zwischen 22 und 4 Uhr früh, wobei gilt: Je später desto besser.

Mondlicht stört Beobachtung ein wenig

Der Erdtrabant stört heuer die Beobachtung ein wenig, denn der noch zu drei Vierteln volle abnehmende Mond geht 23 Uhr auf und stört danach mit seinem hellen Licht während der gesamten Nacht die Beobachtung der lichtschwächeren Meteore. Helle Sternschnuppen, die bei den Perseiden häufig vorkommen, sind aber auch unter diesen Bedingungen gut beobachtbar.

Keine optischen Hilfsmittel notwendig

Zur Beobachtung von Meteoren benötigt man keine optischen Hilfsmittel wie Ferngläser oder gar Fernrohre. Am besten geht es mit dem freien Auge, raten Experten der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie . Wichtig ist ein freier Blick auf den ganzen Himmel, am bequemsten sei die Beobachtung im Liegen. Am besten lassen sich die Perseiden auf Wiesen oder Feldern an einem höher gelegenen Ort außerhalb der Stadt mit freiem Blick in möglichst alle Richtungen beobachten.

Erstmals 36 nach Christus beschrieben

Trotz der jährlichen Schwankungen zählen die Perseiden zu den verlässlichsten Meteorschauern des Jahres. Erstmals beschrieben wurde das Himmelsspektakel der Perseiden bereits im Jahr 36 nach Christus von chinesischen Astronomen. Ihr Name rührt daher, dass die Meteore aus dem Sternbild des Perseus zu kommen scheinen.

Da das Erscheinen der Perseiden mit dem Todes- und Namenstag des christlichen Märtyrers Laurentius, der am 10. August des Jahres 258 in Rom zu Tode gefoltert wurde, zusammenfällt, wurden sie als Tränen des Himmels gedeutet und daher im Volksmund auch als Laurentiustränen bezeichnet.