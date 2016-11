Pensionistinnen in Wien nach Bankbesuch beraubt

Beim ersten Vorfall am Vormittag in Hietzing hatte eine 48- jährige Serbin zunächst eine 67 Jahre alte Frau, die mit ihrem Mann unterwegs war, bei der Behebung von mehr als 2500 Euro Bargeld beobachtet und erkor sie als Opfer für ihren Raubzug aus. Als das Paar weiterging, versetzte die Verdächtige der Frau plötzlich einen Stoß, "griff mir in die Handtasche und nahm die Geldbörse weg", gab das Raubopfer gegenüber der Polizei an. Ihr Ehemann habe sie gerade noch auffangen können, so die 67- Jährige.

Die 48- Jährige rannte danach davon und stieß auf der Flucht in der Lainzer Straße noch eine 77- Jährige nieder, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Ein 54 Jahre alter Postangestellter hielt die Serbin fest und übergab sie der Exekutive. Das geraubte Bargeld wurde sichergestellt.

Duo stahl 73- Jähriger Geldkuvert mit 2160 Euro

Nur rund zweieinhalb Stunden später kam es im Bezirk Brigittenau zu einem ähnlichen Fall. Eine 73- Jährige hob in der Wallensteinstraße insgesamt 2160 Euro ab und steckte das Geld in ein Kuvert. Auch sie dürfte dabei bereits beobachtet worden sein - sowohl von zwei Diebinnen, als auch von Polizisten, die auf die Frauen aufmerksam wurden. Die Beamten observierten die Verdächtigen, schilderte Eidenberger.

Kurz nachdem die Pensionistin das Stiegenhaus ihres Wohnhauses in der Wallensteinstraße betreten hatte, stahlen ihr die Frauen im Alter von 27 und 40 Jahren das Geldkuvert und flüchteten. Weil ihnen die resolute 73- Jährige aber folgte, warfen die Serbin und die ältere Bulgarin das Kuvert noch im Stiegenhaus wieder weg. Das Duo rannte aus dem Haus und flüchtete in ein Textilgeschäft, wo sie festgenommen wurden.