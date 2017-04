Pensionist schlägt Jugendbande in die Flucht

Wie Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wollte der Pensionist in der Nähe des Notre- Dame- Museums Geld beheben, als die Gruppe ihn als potentielles Opfer auserwählte. Doch als der Mann die Burschen bemerkte, setzte er auf Gegenwehr: Zuerst verpasste er einem einen Schlag auf den Kopf. Anschließend verjagte er die ganze Gruppe unter lautem Geschrei.

Der Pensionist schlug einem der Burschen auf den Kopf. Foto: Peter Allen

Beim Bankomaten kreisten die vier Burschen ihr potentielles Opfer ein. Foto: Peter Allen

Krimineller Hotspot

Wie die "Daily Mail" berichtet, treiben sich in der Pariser Innenstadt bereits seit Längerem Räuberbanden, die vermutlich aus Rumänen und Bulgarien stammen, herum. Alleine an dem Bankomat, an dem der Pensionist Geld abheben wollte, komme es demnach zu bis zu 20 Diebstählen pro Tag.

Anschließend verjagte er die Angreifer. Foto: Peter Allen