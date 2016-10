Paul Pogba sorgt mit lautem Sex- Gestöhn für Ärger

Was ja an und für sich kein Problem sein müsste, würden Pogba und seine Dencia ihre Leidenschaft in ihren abgeschiedenen vier Wänden ausleben. Da Pogba in Manchester noch im Fünf- Sterne- Hotel "Lowry- Hotel" residiert und er damit nicht alleine ist, gibt’s nun allerdings sehr wohl Probleme mit anderen Hotelgästen - die wegen des lauten Sex- Gestöhnes aus Pogbas Räumlichkeiten offenbar nicht mehr schlafen können!

Wie "Sun" und "Daily Star" übereinstimmend berichten, habe ein Gast, der in einem Nachbarzimmer von Pogba untergebracht war, bitter geklagt: "Ich wollte mich gegen 2 Uhr morgens schlafen legen, nachdem ich spät heimgekehrt war. Aus Pogbas Zimmer dröhnte aber laute Hip- Hop- Musik und Gekichere." Der Gast kam dann allerdings doch zur Ruhe, weil es auch bei Pogba zwischenzeitlich ruhig geworden war.

"Aber zwischen 3 und 4 Uhr war dann eindeutiges Gestöhne zu hören. Es war wie in einem Porno- Film! Ein paar Mal hat man sie (Dencia, Anm.) "Paul, Babe" stöhnen hören. Es war unmöglich, es nicht zu hören. Sie war sehr laut!" Der von Pogbas Sex- Leben betroffene Hotel- Gast will übrigens in vier aufeinanderfolgenden Nächten von "Lärm" aus dem Nachbarzimmer gestört worden sein, vom 24. September an - übrigens der Tag von Pogbas allererstem Treffer in der Premier League.

Ein Schelm, der da einen Zusammenhang vermutet…