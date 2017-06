Paukenschlag! Ritzing steigt ab

Im Klartext bedeutet das das Ende des Regionalliga- Fußballs im Sonnenseestadion. Von einem Aufstieg in die Erste Liga ist plötzlich auch keine Rede mehr. "Uns fehlt eine klare Ausrichtung dieser Liga", sagt Reiszner. Der hofft, in der kommenden Saison in der Burgenlandliga antreten zu können. Was jedoch dem Verband obliegt. BFV- Präsident Gerhard Milletich: "Wir werden das genau prüfen." Eine Möglichkeit wäre auch eine Eingliederung in der 2. Liga Mitte, in der im Moment ja Ritzings 1b- Team im Meisterschaftsbetrieb steht ...

Foto: GEPA

"An Hexenverfolgung erinnert"

Reiszner zieht mit diesem Schritt drastische Konsequenzen - die sportlichen sind noch nicht abzusehen. "Die Verfolgung durch diverse Ämter hat mich manchmal an die Hexenverfolgung erinnert. Ich bin seit 1993 beim Verein, betreibe den Klub als Hobby. Wie man teilweise behandelt wird, spottet jeder Beschreibung. Ich habe die Schnauze endgültig voll."

"Verantwortung in jüngere Hände legen"

Sein eigenes Engagement beim Klub hinterfragt der Obmann ebenfalls. "Mittelfristig werde ich mich zurückziehen, die Verantwortung in jüngere Hände legen." Dafür wird in naher Zukunft eine Generalversammlung einberufen. "Dann werden sich auch die Strukturen ändern."

Gastspiele der U21

Positive Schlagzeilen liefern in Ritzing im Moment nur die Gastspiele der U21 gegen Gibraltar (8. Juni, EM- Quali) und Ungarn (12. Juni, Test). Die halbe deutsche Bundesliga schickt Scouts. Reiszner erhielt auch eine Anfrage von Manchester United. Ein Hauch von großer Fußballwelt, in die Ritzing auch einmal wollte.

Stefan Schnittka, Kronen Zeitung