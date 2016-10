Paukenschlag! Fury gibt Weltmeister- Titel zurück

Der britische Schwergewichtsboxer Tyson Fury hat nach einer langen Auszeit seine drei Weltmeistertitel zur Verfügung gestellt. "Ich bin im Moment nicht in der Lage, (die Titel) zu verteidigen und habe daher die harte und emotionelle Entscheidung getroffen, meine geschätzten Titel offiziell abzutreten", heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung seines Managements.