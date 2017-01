Paukenschlag! Formel- 1- Boss Ecclestone vor Abgang

Das wäre ein Paukenschlag! Formel- 1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone will nach Angaben von britischen Medien noch in dieser Woche zurücktreten. Der Schritt steht laut "Times", BBC und Sky Sport im Zusammenhang mit der Übernahme der Rennserie durch den US- Konzern Liberty Media. Demnach wird es zahlreiche personelle Veränderungen in der Geschäftsführung der Formel 1 geben.