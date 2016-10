Patriots- Quarterback Tom Brady glänzt bei Comeback

In der ersten Hälfte warf Brady zwei kurze Touchdown- Pässe auf Martellus Bennett, später legte er dem Tight End einen 37- Yard- Pass auf. Für den Meister von 2015 war es am fünften Spieltag der NFL- Saison der vierte Sieg. Als einziges Team unbesiegt blieben indes die Minnesota Vikings, die ihr Heimspiel gegen die Houston Texans mit 31:13 gewannen. Im zweiten Viertel langen die Vikings bereits 24:0 voran.

Ergebnisse der NFL vom Sonntag:

Cleveland Browns - New England Patriots 13:33

Detroit Lions - Philadelphia Eagles 24:23

Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:23

Miami Dolphins - Tennessee Titans 17:30

Baltimore Ravens - Washington Redskins 10:16

Minnesota Vikings - Houston Texans 31:13

Pittsburgh Steelers - New York Jets 31:13

Denver Broncos - Atlanta Falcons 16:23

Dallas Cowboys - Cincinnati Bengals 28:14

Los Angeles Rams - Buffalo Bills 19:30

Oakland Raiders - San Diego Chargers 34:31

Green Bay Packers - New York Giants 23:16