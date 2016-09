Passagierflug MH17 mit Russen- Rakete abgeschossen

Bei den vorgestellten Ergebnissen handelt es sich um die ersten Erkenntnisse aus den strafrechtlichen Ermittlungen, in denen es um den genauen Raketentyp sowie um die Frage ging, von welcher Konfliktpartei die Rakete abgeschossen wurde.

Die Rakete sei von dem von Rebellen kontrollierten Dorf Perwomajsk aus abgefeuert worden, teilte einer der leitenden Ermittler, Wilbert Paulissen, mit. Anschließend sei die Abschussvorrichtung nach Russland zurücktransportiert worden. Zu einer direkten Beteiligung der Regierung in Moskau äußerte sich der Ermittler nicht. Die Untersuchungskommission identifizierte demnach 100 Personen, die in Zusammenhang mit dem Vorfall stünden. Formell seien allerdings keine Tatverdächtigen benannt worden. Unklar sei, ob Soldaten angewiesen worden seien, die Rakete abzufeuern, oder ob sie auf eigene Faust gehandelt hätten.

Ermittler Wilbert Paulissen bei der Präsentation der Ergebnisse Foto: AP

Kreml streitet Verwicklung in Abschuss ab

Kurz vor der Veröffentlichung des Berichts hatte der Kreml erneut jede russische Verwicklung in die Tragödie dementiert. Neue russische Radardaten zeigten, dass die Boeing 777 mit 298 Menschen an Bord 2014 nicht vom Gebiet der prorussischen Separatisten aus beschossen worden sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Er sprach von "unwiderlegbaren Beweisen". Die Ermittler gaben hingegen an, sie hätten keinen Zugang zu russischen Radarbildern gehabt. Sobald diese vorlägen, würden sie untersucht.

Arbeiter tragen Wrackteile der malaysischen Maschine vom Ort des Absturzes. Foto: APA/EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO

298 Menschen bei Absturz getötet

Die Maschine war am 17. Juli 2014 auf dem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen worden. An Bord waren 298 Menschen, unter ihnen 196 Niederländer.

