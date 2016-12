Parlament billigte Budget - Renzi zurückgetreten

Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi ist am Mittwoch zurückgetreten. Der seit Februar 2014 amtierende Premier suchte am Abend Staatschef Sergio Mattarella im Quirinalpalast in Rom auf und reichte nach einer 40 Minuten langen Unterredung seine Demission bei ihm ein. Wie es nach Renzis Rücktritt weitergeht, ist unklar. Eine Übergangsregierung scheint wahrscheinlich.