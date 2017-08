Parksheriff baute in seinem Schrebergarten Hanf an

Es ist schon komisch. Da ist einer Biedermann durch und durch und deshalb wohl so geeignet für den Beruf als Wiener "Parksheriff", wo oft nur eine Minute über Strafzettel oder nicht entscheidet. Und dann legt genau dieser unauffällige Biedermann ausgerechnet eine Hasch- Plantage in seinem Kleingartenhäuschen an! Und dealt mit dem Suchtgift!