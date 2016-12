Parkplatz- Streit eskaliert: Lenker zückte Pistole

Zankapfel war ein Parkplatz bei einer Hauseinfahrt in der Süßenbrunner Straße in Wien- Donaustadt. Der Streit zwischen dem 51- Jährigen und der Pkw- Lenkerin eskalierte. Als zwei Männer von einem Balkon aus Nachschau hielten, was sich da unten abspielte, sah der rabiate Lenker eines Transporters rot, zog seine Glock 17 aus der Jacke und bedrohte die beiden geschockten Nachbarn.

Cobra und WEGA im Einsatz

Anschließend flüchtete er in seinem Kastenwagen. Der alarmierten Polizei gelang es schnell, die Identität des rabiaten Pistolen- Mannes zu eruieren. Mit Unterstützung der Sondereinheiten WEGA und Cobra wurde der Beschuldigte an seiner Wohnadresse in der Süßenbrunner Straße vorläufig festgenommen. Der Wiener hatte eine Waffenbesitzkarte.

Martina Münzer, Kronen Zeitung