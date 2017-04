Parkautomat kaputt, dennoch Strafe für Lenkerin

Andrea Kerscher wollte am Sonntag einen netten Nachmittag am Reintaler See verbringen und stellte ihren VW Beatle am gebührenpflichtigen Parkplatz ab. "Wie ein älteres Ehepaar aus Innsbruck auch, versuchte ich einen Parkschein zu lösen, doch der Automat war kaputt", so die Jochbergerin.

Parkplatzbetreiber nicht erreichbar, Polizei nicht zuständig

Weil sie ja immerhin einen guten Willen gezeigt hat, es aber nicht möglich war, einen Parkschein zu lösen, ließ Kerscher ihren Wagen ein paar Stunden am Parkplatz stehen. Bei ihrer Rückkehr zum Auto dann aber die böse Überraschung: Ein Strafzettel mit 20 Euro Bußgeld klebte an der Windschutzscheibe. "Ich habe sofort versucht, den Parkplatzbetreiber telefonisch zu erreichen, doch dieser hob nicht ab. Auch die Polizei sah sich nicht zuständig", erklärt die Unterländerin.

Vier Euro hat Kerscher mittlerweile an den Betreiber überwiesen. "Ich will mich ja nicht vor etwaigen Parkgebühren 'drücken', im Gegenteil", schrieb sie in einem Brief an den Betreiber. Auch für die "Krone" war dieser gestern nicht erreichbar.

Kronen Zeitung