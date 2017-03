Parkautomat fordert 6800 Euro - Frau ruft Polizei

Wie die Beamten am Montag gegenüber der "Schwäbischen Post" sagten, meldete sich die Frau, die sich am Samstagnachmittag an einem Parkautomaten in einer Tiefgarage in der Stadt Aalen mit der Forderung von 6800 Euro konfrontiert sah. "Die verdutzte Frau hätte sonst ihr Ticket nicht zurückbekommen", erklärten die Beamten.

Polizei geht von technischem Fehler aus

Beim hauseigenen Notruf der Tiefgarage meldete sich offenbar niemand, weshalb die Polizei kurzerhand selbst tätig wurde. "Glücklicherweise konnte der 56- Jährigen rasch geholfen werden, da die Beamten in der Lage waren, auch ohne Mitarbeiter der Tiefgarage die Schranke zu öffnen", hieß es. Die Polizei geht von einem technischen Fehler des Parkautomaten aus.