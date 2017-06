Paris: Verletzte durch Brandsatz auf Restaurant

Durch einen Molotowcocktail sind am Sonntagabend in einem Pariser Restaurant drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Unbekannter hatte den Brandsatz in das Restaurant im Vorort Aubervilliers geworfen. Die Verletzten, die schwere Verbrennungen erlitten hatten, wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus geflogen, wie Medien berichteten.