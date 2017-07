Paragleiter stürzt auf Rasen eines Hotels - tot

Der Pilot war am Donnerstag vom Hochjoch gestartet und in Richtung Schruns unterwegs. Dabei flog er laut Zeugen gegen 21.45 Uhr mehrere enge Kurven, als es plötzlich zum Vorfall kam. Der Schirm klappte zusammen und der 41- Jährige stürzte in die Tiefe, ehe er auf dem Areal eines Hotels in Schruns aufprallte.

Mehrere Menschen leisteten dem Verunglückten sofort Erste Hilfe. Der Notarzt konnte den Mann jedoch nicht mehr reanimieren, er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist bislang unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen.