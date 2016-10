Papst segnete Österreich aus dem Flugzeug heraus

"Während meines Flugs über Österreich auf dem Weg zu einer Pastoralreise nach Schweden sende ich herzliche Grüße", heißt es in dem englischen Text. Er bete dafür, dass Gott den Bürgern in Österreich Frieden und Stabilität gebe und die Nation segne, so der Papst.

Das Schreiben richtete sich an Nationalratspräsidentin Doris Bures - das Amt des Bundespräsidenten ist derzeit vakant. Bereits auf dem Weg zum Weltjugendtag im polnischen Krakau im Sommer hatte der Papst während des Hin- und Rückflugs den Luftraum Österreichs durchflogen. Im Sommer 2014 überflog Franziskus Österreich erstmals auf dem Weg nach Südkorea.

Foto: EPA

Papst besucht Feier zu 500 Jahren Reformation

Im schwedischen Lund nimmt der Papst gemeinsam mit Spitzenvertretern des Lutherischen Weltbundes am Montagnachmittag an einer ökumenischen Gedenkveranstaltung zum 500. Jahrestag des "Thesenanschlags" von Reformator Martin Luther teil. Zudem ist die Unterzeichnung einer Gemeinsamen Erklärung geplant. Es ist das erste Mal, dass ein Papst gemeinsam mit ranghohen Vertretern des Protestantismus an die Reformation erinnert.

Am Dienstag feiert Franziskus zu Allerheiligen mit Katholiken eine Messe in Malmö, bevor er nach Rom zurückfliegt.