Papst ermutigte Mütter zum Stillen ihrer Babys

"Wenn es so ist, dass eure Kinder vor Hunger weinen, ihr Mütter, dann habt keine Angst und gebt ihnen die Brust. So hat es auch die Jungfrau Maria mit Jesus gemacht." Der Papst hat sich schon bei früheren Anlässen dafür ausgesprochen, Babys mit der Brust zu füttern, auch in der Öffentlichkeit. In vielen Ländern wird das jedoch nicht gerne gesehen.

In der Sixtinischen Kapelle hat der Papst am Sonntag das "Fest der Taufe des Herrn" gefeiert und zu diesem Anlass 28 Kinder getauft. Laut Kathpress handelte es sich um 13 Mädchen und 15 Buben, von denen gleich vier den Namen Franziskus erhielten. Dieser Vorname ist seit Beginn des Pontifikats des Argentiniers auf Platz eins der beliebtesten italienischen Bubennamen.

Eines der Kinder, das Papst Franziskus in der Sixtinischen Kapelle getauft hat Foto: APA/AFP/OSSERVATORE ROMANO/HO

Trauer um erfrorene Obdachlose

Beim Angelusgebet gedachte Franziskus auch der Obdachlosen, die in mehreren Teilen Europas der Kältewelle zum Opfer gefallen sind. Diese Menschen seien Opfer der Kälte und oft auch der "Gleichgültigkeit", sagte er. Er bat um Gebete für die Verstorbenen. "Wir bitten Gott, unsere Herzen zu wärmen, damit wir diesen Menschen helfen können", sagte der Papst, der nach dem Kälteeinbruch in Italien spezielle Schlafsäcke an Obdachlose in Rom verteilen und Autos bereitstellen ließ.