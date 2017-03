Papst am Cover des italienischen "Rolling Stone"

Es sei ein "historisches Ereignis", weil der Papst die jungen Leute zum "Aufstand" aufrufe, heißt es in einer Mitteilung des Magazins. Indes lässt aber die vom Vatikan angekündigte Online- Umfrage zum Thema Jugendliche und Kirche weiter auf sich warten. Die Plattform werde wohl nicht vor Mai freigeschaltet, sagte der deutsche "Jugendbischof" Stefan Oster am Mittwoch in Bergisch Gladbach bei Köln. Die Gründe für die Verzögerung seien ihm nicht bekannt.

In einem Interview mit der deutschen Wochenzeitung hat Franziskus jeder Art von Papst- Kult eine Absage erteilt und sich als ganz normalen Menschen dargestellt. "Wir dürfen nicht vergessen, dass die Idealisierung eines Menschen stets auch eine unterschwellige Art der Aggression ist. Wenn ich idealisiert werde, fühle ich mich angegriffen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Foto: AFP

Franziskus bezeichnet sich als "fehlbaren Sünder"

Er sehe sich als nichts Besonderes. "Ich bin - ich will nicht sagen: 'ein armer Teufel', aber ich bin ein ganz normaler Mensch, der tut, was er kann." Er sei ein "fehlbarer Sünder" und kenne auch Zweifel am Glauben, räumte der Argentinier in dem ersten Interview mit einem deutschen Medium ein. "Es gibt durchaus dunkle Momente, in denen ich sage: 'Herr, das begreife ich nicht!' Und das sind nicht nur Momente innerer Dunkelheit, sondern Bedrängnisse, die ich mir selbst eingebrockt habe, durch meine Schuld."

Franziskus sprach auch - ohne es näher zu konkretisieren - von einer "Verlobten", die er in der Jugendzeit gehabt habe. "Aber ich war nicht dabei zu heiraten", fügte er hinzu. Sorge bereite ihm der Populismus in Europa. Die ganze Welt befinde sich im Krieg. Er spreche von einem "Dritten Weltkrieg, der sich stückchenweise ausbreitet", so der Pontifex.