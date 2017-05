Pannenhelfer auf A1 von Pkw erfasst und getötet

Der 74- Jährige war auf dem Pannenstreifen damit beschäftigt gewesen, einen liegen gebliebenen Kleinlaster zu verladen. Als der Mann inks am Auto vorbei zur Fahrertür ging, passierte das Drama: Ein auf dem rechten Fahrstreifen herankommender 45- jähriger Lenker hatte den Pannenhelfer übersehen und erwischte ihn mit seinem Pkw.

Immer wieder als Aushilfe bei Pannendienst gearbeitet

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb der Verletzte noch an der Unfallstelle. Der Pensionist hatt immer wieder aushilfsweise bei dem Pannendienst gearbeitet, so auch am Donnerstag.