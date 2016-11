Pampers verrät, "wie man Kinder richtig bestraft"

"Kinder richtig bestrafen." Eine solche Anleitung mutet an, als wäre sie in längst vergangenen Zeiten geschrieben worden, doch weit gefehlt: Der Windelhersteller Pampers hatte auf seiner deutschen Website einen Artikel zu eben jenem Thema online. Zahlreiche User beschwerten sich am Wochenende über die "kinderverachtenden" Aussagen - ein "Shitstorm" im wahrsten Wortsinn.