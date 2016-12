Palmyra von IS- Dschihadisten zurückerobert

Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem breiten Netzwerk in Syrien, ihre Angaben können aber von unabhängiger Seite kaum überprüft werden. Allerdings war der IS bereits in den vergangenen Tagen immer weiter in Richtung Palmyra vorgedrungen.

Die Dschihadistenmiliz hatte bereits im Mai 2015 erstmals die Kontrolle über die historische Oasenstadt errungen, konnte jedoch im März dieses Jahres von Regimetruppen verdrängt werden.

Türkische Armee drang offenbar in IS- Hochburg vor

Die türkische Armee wiederum ist mit ihren syrischen Verbündeten in die IS- Hochburg al- Bab vorgedrungen. "Sie sind nach heftigen Kämpfen nach al- Bab einmarschiert, während die türkische Artillerie die Stadt bombardiert hat", erklärte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag. Al- Bab liegt rund 20 Kilometer nördlich von Aleppo und rund 20 Kilometer südlich der türkischen Grenze und galt als letzte IS- Bastion in der Provinz Aleppo.