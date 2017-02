Palmen vor Mailänder Dom in Brand gesetzt

Ihrem Unmut über Palmen vor dem Mailänder Dom haben Unbekannte bereits Ausdruck verliehen: In der Nacht auf Sonntag wurden drei der Palmen in Brand gesetzt. Die Pflanzen sind Teil einer von der Kaffeehauskette Starbucks gesponserten Installation, die die Anpflanzung von meterhohen Palmen und Bananenbäumen in Beeten vor dem Domplatz vorsieht und seit Tagen für heftige Diskussionen sorgt.