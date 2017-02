Palermo kein Stolperstein für Juventus

Claudio Marchisio (13.), Paulo Dybala (40., 89.) und Gonzalo Higuain (63.) sorgten für klare Verhältnisse zugunsten der Turiner, die am Mittwoch im Champions- League- Achtelfinal- Hinspiel beim FC Porto gastieren. Juve baute den Vorsprung in der Liga auf Verfolger AS Roma vorerst auf zehn Punkte aus. Die Römer treffen erst am Sonntag zu Hause auf Torino.

Ergebnisse der 25. Runde:

Freitag

Juventus Turin - US Palermo 4:1

Samstag

Atalanta Bergamo - Crotone

Empoli - Lazio Rom

Sonntag

Bologna - Inter Mailand

Chievo Verona - SSC Napoli

Pescara - Genoa CFC

Sampdoria Genua - Cagliari

Udinese - Sassuolo

AS Roma - Torino

AC Milan - ACF Fiorentina

# Team Sp S U N +/- P 1. Juventus 25 21 0 4 36 63 2. AS Roma 24 17 2 5 29 53 3. Napoli 24 15 6 3 31 51 4. Inter 24 14 3 7 15 45 5. Atalanta 24 14 3 7 13 45 6. Lazio Rom 24 13 5 6 14 44 7. Milan 24 12 5 7 5 41 8. AC Fiorentina 24 11 7 6 8 40 9. Torino 24 9 8 7 9 35 10. Sampdoria 24 9 6 9 -1 33 11. Chievo Verona 24 9 5 10 -5 32 12. Udinese 24 8 5 11 -5 29 13. Sassuolo 24 8 3 13 -7 27 14. Bologna 24 7 6 11 -14 27 15. Cagliari 24 8 3 13 -18 27 16. FC Genua 24 6 7 11 -8 25 17. Empoli 24 5 7 12 -19 22 18. US Palermo 25 3 5 17 -28 14 19. Crotone 24 3 4 17 -22 13 20. Pescara 24 1 6 17 -33 9