Paar stürzt mit Auto in Bach - Polizist als Retter

Zum Lebensretter wurde am Montag in Kapellen in der Steiermark Polizist Mario Spreitzhofer, der gerade auf Streife war: "Beim Dienstwagen ist plötzlich ein Straßenpflock vorbeigeflogen, als ich in den Rückspiegel geschaut habe, ist ein kleines grünes Auto in die Mürz gestürzt."