Paar nach acht Tagen von einsamer Insel gerettet

Mit einem Hilferuf im Sand hat ein in Mikronesien gestrandetes Paar auf sich aufmerksam gemacht. Die Buchstaben "SOS" wurden aus der Luft von der Mannschaft eines US- Navy- Flugzeugs gesichtet, die daraufhin die Rettungskräfte alarmierte, wie der US- Sender CNN am Samstag unter Berufung auf die Küstenwache der Insel Guam berichtete.