OSZE- Mitarbeiter im Osten der Ukraine getötet

Im Osten der Ukraine ist am Sonntag Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) getötet worden. Ein weiteres Mitglied der OSZE- Beobachtermission sei verletzt worden, ließ Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) in seiner Funktion als amtierender OSZE- Vorsitzender mitteilen.