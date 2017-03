Ostukraine: Kinder zwischen den Fronten

Checkpoint Zero in Stanytska Luhanska. "Wir leben hier, als ob die Zeit eingefroren wäre", bringt Schuldirektorin Galina W. die prekäre Lage, 800 Meter vom letzten Außenposten entfernt, auf den Punkt.

Die Schuldirektorin zeigt, wo mitten im Unterricht ein Projektil ein Fenster durchschlug. Foto: Christoph Matzl

Praktisch alle ihrer 86 Schüler sind mittlerweile traumatisiert. "Eigentlich sind auch wir Erwachsenen bereits kriegsgeschädigt", sagt die Pädagogin dann ruhig, um nicht zu sagen ganz apathisch, vor sich hin. Inmitten der Fronten lebt es sich gefährlich wie auf einem Pulverfass.

Plakate in Schulen warnen vor Blindgängern. Foto: Christoph Matzl

Seit Beginn des Bürgerkriegs ist die 36- Jährige mit ihren Schützlingen schon zigmal in den Keller geflohen. Zum Schutz vor Granatenregen oder Kugelhagel versteckten sie sich unter der Erde. Zumal schon 200 (!) Schulen zerstört wurden. "In manchen Wochen wurde der Unterricht in den Bunker verlegt", so die Lehrerin.

Viele Kinder sind traumatisiert, sie lassen sich dennoch nicht unterkriegen. Foto: Christoph Matzl

Dank psychologischer Betreuung durch Pädagogen und Ärzte können diese Mädchen wieder etwas lachen. Foto: Christoph Matzl

Aus Kriegsangst hat Alex die Sprache verloren

In der Computerklasse erinnert ein Einschussloch im Fenster an die ständige Bedrohung. Vor allem die 75.000 Menschen entlang der 500 Kilometer langen und 30 Kilometer breiten Pufferzone sind täglichem Terror zwischen Armee und Separatisten ausgesetzt. Auch wenn das Minsker Abkommen garantiert, dass keine Artillerie oder Panzer eingesetzt werden.

Die Gebäudefassaden sind von Geschossen regelrecht durchlöchert. Foto: Christoph Matzl

"Vor einem halben Jahr hat Alexandra zu reden aufgehört. Obwohl sie schon plaudern konnte, will Alex heute nicht mehr reden", erzählt dann Valeria beim Lokalaugenschein. Tränen stehen der Mutter (37) in den Augen. Sie redet irgendetwas von Polypen- oder einer Mandeloperation, die ihrer Tochter (6) vielleicht helfen könnte, das Kriegstrauma verdrängt sie offenbar.

Zwischen den Kinderspielsachen findet sich auch eine nicht mehr funktionstüchtige Panzerfaust. Foto: Christoph Matzl

Tatsächlich ist Alexandra eines von 1,7 Millionen Kindern, die vom Konflikt betroffen sind. Therapeuten der Caritas sorgen sich liebevoll um Hunderte Mädchen und Buben mit psychosomatischen Störungen.

Der schlechte Zustand der Straßen macht es den Helfern schwer. Foto: Christoph Matzl

Ebenso wie die verschreckten Schulkinder, die sich sogar bei Sonnenschein kaum zum Spielen außer Haus wagen, leiden viele Betagte im stillen ukrainisch- russischen Grenzkrieg.

Anatoli (84) - nur dank der Caritas-Holzlieferung wird er den Winter überstehen. Foto: Christoph Matzl

Holzlieferungen der Caritas sollen die Notleidenden vor dem Kältetod bewahren. Foto: Christoph Matzl

"Wer braucht diesen Krieg? Warum fahren Lastwagen an uns vorbei, aus denen das Blut getöteter Soldaten auf die Straße rinnt? Warum werden Kühe von Granaten zerrissen?", fragt sich Halena W. Dann dankt die 80- Jährige der Caritas. Denn allein mit ihrer staatlichen Pension von 40 Euro würde sie nie durchkommen.

Allein im Kriegsgebiet zurückgelassen betet Halena (80) jeden Abend 40 Vaterunser für den Frieden. Foto: Christoph Matzl

Wir brauchen Waffen im ungleichen Krieg

"Angesichts der tragischen Bilder spürt man die Not hinter den Zahlen", zeigt sich Klaus Schwertner, Caritas- Generalsekretär, betroffen: "Mit unserem Projekt 'Cash for Work' werden Kranke, die abgeschieden leben, betreut. Durch die Bezahlung der Pflegerinnen können auch deren Familien über Wasser gehalten werden."

Eine völlig zerstörte Tankstelle Foto: Christoph Matzl

Öfen, Heizmaterial, Decken und neue Fenster in den Kriegsruinen sollen helfen, dass die Vergessenen der Ost- Ukraine bei minus 30 Grad nicht erfrieren. Rührig dann der Wunsch eines Lokalpolitikers nach Waffensystemen aus dem Westen: "Damit ein Gleichgewicht zwischen den Fronten entsteht und die Ukraine der EU beitreten kann."

Valeria K. zeigt den Caritas-Direktoren ihr zerbombtes Haus. Foto: Christoph Matzl

Vor unserer Abreise ereilt uns eine traurige Meldung: In der Region wurde soeben ein Ukrainer von einem Heckenschützen getötet.

CARITAS- HILFE IN DER UKRAINE

Unterstützung von Krisen- und Tageszentren für Kinder

und Tageszentren für Kinder Familienhäuser für Sozialwaisen und Familienhilfe

Pflegeprogramme auch für ältere "vergessene" Menschen

Insgesamt 50.000 Menschen sollen in den Pilotprojekten für die gesamte Ukraine mit drei Millionen Euro unterstützt werden.

SPENDENKONTO

Erste Bank IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000

Kennwort: Kinder in Not

Online- Spenden: www.caritas.at/Kinderkampagne

Christoph Matzl, Kronen Zeitung