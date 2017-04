Osterverkehr: Bilanz unblutiger als im Vorjahr

Am Osterwochenende ereigneten sich insgesamt 208 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, das waren um sieben Unfälle weniger als im Vorjahr (215 Unfälle). Verletzt wurden dabei insgesamt 261 Menschen und damit um 15 weniger als 2016 (276 Verletzte).

Foto: ADAC (Symbolbild)

Vier Menschen getötet

Vier Menschenleben sind in Oberösterreich, zwei weitere in der Steiermark zu beklagen. Dabei handelte es sich um zwei Pkw- Lenker, zwei Mitfahrer in Autos sowie zwei Fußgänger. Bei den tödlichen Unfällen waren zweimal nicht angepasstes Tempo, je einmal Unachtsamkeit und Übermüdung sowie der Anhalteversuch eines Autostoppers die vermutete Hauptursachen. Alkohol spielte einmal eine Rolle, ein weiterer Lenker beging Fahrerflucht.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Drei der fünf tödlichen Unfälle waren Alleinunfälle. Vier Verkehrstote waren Jugendliche zwischen 17 und 22 Jahren. Zu den Opfern zählte auch ein 62- Jähriger. Weiters starb ein zweijähriges Kind beim Spielen am Fahrbahnrand. Es wurde vom Lenker eines Klein- Lkw beim Ausparken übersehen und überrollt.

Im Zuge der verstärkten Verkehrüberwachung durch die Exekutive wurden zu Ostern 59.618 Lenker wegen Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit angehalten.

Foto: Jürgen Radspieler

Bis einschließlich Ostermontag gab es heuer im österreichischen Straßennetz 85 Verkehrstote. Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 97.

Ostern 2017: 6 Tote (vorläufig)

Ostern 2016: 9 Tote

Ostern 2015: 3 Tote

Ostern 2014: 4 Tote

Ostern 2013: 1 Toter

Ostern 2012: 6 Tote

Ostern 2011: 4 Tote

Ostern 2010: 3 Tote

Ostern 2009: 6 Tote

Ostern 2008: 8 Tote

Ostern 2007: 7 Tote

Ostern 2006: 6 Tote

Ostern 2005: 10 Tote

Ostern 2004: 17 Tote